Москва, 19 марта 2021, 12:51 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская компания Stelis Biopharma сообща произведут антикоронавирусную вакцину «Спутник V» по меньшей мере для 100 млн человек. Об этом говорится в сообщении фонда.
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В РФПИ отметили, что заключили соглашение с биофармацевтическим подразделением компании Strides — Stelis Biopharma Pvt. Ltd. Фонд и компания будут партнёрами по производству и поставкам не менее 200 млн доз российской вакцины.
Strides входит в число ведущих мировых фармацевтических компаний, её штаб-квартира находится в Индии. Поддержку при заключении соглашения оказала компания Enso Healthcare LLP — партнёр РФПИ по привлечению контрактных площадок для производства вакцины в Индии.
Как сообщало ИА REGNUM, масштабное производство российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V» налаживается также в Италии.
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