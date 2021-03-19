Казань, , 12:23 — REGNUM В 2021 году в Татарии по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжат работы по обустройству объектов безопасности. Так, планируется установить 2560 дорожных знаков, сообщает пресс-служба миндортранса РТ.

Из общего числа знаков 302 установят во время ремонта участка дороги от улицы Техническая до Кировской дамбы, еще 417 — при ремонте улицы Шамиля Усманова в Набережных Челнах на участках от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана и от проспекта Вахитова до улицы Татарстан, 118 — при капремонте автодороги Шушмабаш — Сердебаш в Арском районе. Кроме того, будут обустроены более 30 тыс. кв. метров тротуаров, размещены 63 пешеходных перехода, установлены 7303 погонных метра стационарного электрического освещения.

В прошлом году в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях установили 3,3 тыс. дорожных знаков, 13 светофорных объектов, 8167 погонных метров пешеходного ограждения и 11 694 погонных метра барьерного ограждения. Обустроили дублирующей светодиодной лентой LED 44 светофорных объекта, 18 389 погонных метров искусственного освещения и 20 искусственных неровностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировали отремонтировать 90 участков автодорог общей протяженностью около 175 км. Еще четыре объекта перейдут на 2022 год.

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