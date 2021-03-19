Красноярск, , 12:19 — REGNUM В Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту торговли новорожденными детьми (п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Как сообщили ИА REGNUM 19 марта в ГСУ СКР по региону, задержана супруга директора фирмы, обвиняемого в торговле младенцами.

В ведомстве напомнили, что ранее были задержаны 37-летний директор ООО «Дидилия», его знакомые (31-летняя женщина и 33-летний мужчина) и 27-летняя гражданка Казахстана, передавшая своего ребенка обвиняемым. Они заключены под стражу до 22 апреля 2021 года.

Следствие установило причастность к торговле людьми 34-летней супруги директора ООО «Дидилия».

В 2019 году 33-летний мужчина начал искать женщин, готовых за деньги выносить и родить детей для других людей. Он также организовывал медицинские услуги, в результате которых наступала беременность, занимался оформлением документов, позволяющих ему забирать детей из роддомов для передачи иностранцам.

Мужчина и его знакомые подыскивали готовых пойти на это женщин — гражданок России и Казахстана. Затем в Камбодже женщины проходили необходимую медицинскую процедуру. Дети родились в 2020 году в роддомах Красноярска. После этого женщины получили свидетельства о рождении и у нотариуса оформили доверенность на подозреваемых.

За передачу младенцев роженицы получили наличными 850 тысяч рублей. После этого дети находились в распоряжении 33-летнего мужчины и его знакомых. Они готовились передать их третьим лицам.

Установлено местонахождение 19 младенцев, рождённых за денежное вознаграждение и переданных подозреваемым. Все они помещены в дом малютки.

Ни один из биологических родителей на связь со следствием не вышел.

Как сообщало ИА REGNUM, по месту жительства подозреваемых были проведены обыски.

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