Киев, , 12:25 — REGNUM Через две недели на Украине могут остановиться железнодорожные перевозки из-за забастовки работников «Укрзализныци». Об этом заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Юлия Гришина 18 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок», — рассказала она.

Депутат отметила, что работники жалуются на отсутствие решений системных проблем в компании, а также требуют повысить зарплату.

Гришина добавила, что Верховная рада работает с материалами, предоставленными работниками «Укрзализныци», запланирована встреча депутатов с представителями профсоюза железнодорожников.

Напомним, ранее был досрочно уволен глава «Укрзализныци» Владимир Жмак. Бывший чиновник назвал свою отставку незаконной, а также отметил, что не слышал о каких-либо недостатках в своей работе.

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