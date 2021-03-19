Киев, 19 марта 2021, 12:25 — REGNUM Через две недели на Украине могут остановиться железнодорожные перевозки из-за забастовки работников «Укрзализныци». Об этом заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Юлия Гришина 18 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Депутат отметила, что работники жалуются на отсутствие решений системных проблем в компании, а также требуют повысить зарплату.
Гришина добавила, что Верховная рада работает с материалами, предоставленными работниками «Укрзализныци», запланирована встреча депутатов с представителями профсоюза железнодорожников.
Напомним, ранее был досрочно уволен глава «Укрзализныци» Владимир Жмак. Бывший чиновник назвал свою отставку незаконной, а также отметил, что не слышал о каких-либо недостатках в своей работе.
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