Новосибирск, , 12:18 — REGNUM В Новосибирске с 20 по 22 марта ожидаются потепление и порывистый ветер. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

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Так, завтра, 20 марта, ночью в городе прогнозируется −7…−9 °С, в пригороде до — 12 °C, днём +2.+4 °С, ветер южный, юго-восточный, ночью 3−8 м/с, днём 8−13 м/с, преимущественно без осадков, на дорогах — гололедица.

В воскресенье, 21 марта, температура ночью составит 0…-2 °С, днём +1…+3 °С, ветер юго-восточный с переходом в западный 7−12 м/с, днём местами порывы до 17 м/с, небольшой мокрый снег.

В понедельник, 22 марта, в Новосибирске температура ночью составит −3…−5 °С, днём −1…+1 °С, ветер западный 5−10 м/с, небольшой снег, днём мокрый снег.