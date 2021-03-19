Рязань, , 12:47 — REGNUM Ещё 57 носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 19 марта — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны после лечения 49 пациентов, скончались четыре человека.

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С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 25 638 жителей Рязанской области. Показатель заболеваемости составляет 2293,58 на 100 тысяч населения, что ниже общероссийского. Справились с болезнью 23 712 человек.

По данным федерального штаба, за минувшие сутки подтверждены четыре смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Всего в регионе зафиксированы 339 летальных исходов.