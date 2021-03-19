Пермь, , 12:16 — REGNUM В Перми прокуратура организовала проверки исполнения законодательства о благоустройстве при содержании зданий в зимне-весенний период, сообщает краевой надзорное ведомство.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности управляющих организаций, собственников зданий, строений, сооружений при бездействии по очистке от снега и наледи кровли и фасадов, а также полноты мер, принимаемых контролирующими органами», — сказали в ведомстве.

Поводом для проверки стал несчастный случай, в результате которого погибла жительница города. На нее днем 18 марта обрушилась снежная масса с кровли дома. Возбуждено уголовное дело. Ход его расследования контролирует прокуратура.

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