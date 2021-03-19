Москва, , 12:21 — REGNUM У западных лидеров в арсенале появились такие феномены, как фейковая и даже фриковая дипломатия. Об этом 19 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании попечительского совета фонда Горчакова.

Как отметил Лавров, в настоящее время западные страны для того, чтобы сохранить свои позиции на геополитическом уровне, широко применяют набор абсолютно нелегитимных инструментов — от силового давления до односторонних санкций.

«Все шире используется изобретение различных небылиц, выдвижение обвинений, доказательства которых предоставлять высокомерно отказываются, да их судя по всему и нет. В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковым новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале западных лидеров появился новый феномен — фейковая, а порой и фриковая дипломатия», — сказал глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к ситуации, когда развитие ее отношений с США будет непростым.