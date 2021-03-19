Кострома, 19 марта 2021, 12:21 — REGNUM В колониях и следственных изоляторах Костромской области с 22 марта снимается запрет на свидания, наложенный год назад из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.
Пока подозреваемым, обвиняемым и осужденным разрешили только краткосрочные свидания. При этом посетителей обяжут надеть маски, перчатки и держаться от спецконтингента на уважительном расстоянии в 1,5 метра.
По информации начальника УФСИН России по Костромской области Андрея Виноградова за всё время пандемии коронавирусом заболели 3 человека, содержащихся в местных СИЗО и колониях. Диагноз COVID-19 поставили 114 сотрудникам уголовно-исполнительной системы.
Как ранее писало ИА REGNUM, свидания в костромских колониях и СИЗО запретили в марте 2020 года. В октябре запрет сняли на месяц, но потом регион вернулся к прежним ограничениям. Всего на территории Костромской области имеется 9 учреждений УФСИН — 6 исправительных колоний, одна колония-поселение и два следственных изолятора. В них содержатся 3205 человек. О возобновлении длительных трёхдневных свиданий в колониях речи пока не идёт.
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