Кострома, 19 марта, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В колониях и следственных изоляторах Костромской области с 22 марта снимается запрет на свидания, наложенный год назад из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.

Наталья Диева Свидание в колонии

Пока подозреваемым, обвиняемым и осужденным разрешили только краткосрочные свидания. При этом посетителей обяжут надеть маски, перчатки и держаться от спецконтингента на уважительном расстоянии в 1,5 метра.

«Решение о снятии ограничения приятно в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе. Для граждан осуществляется входной контроль с обязательной термометрией. Посетителей с видимыми признаками ОРВИ и повышенной температурой тела в учреждения не допустят», — объяснили в пресс-службу УФСИН.

По информации начальника УФСИН России по Костромской области Андрея Виноградова за всё время пандемии коронавирусом заболели 3 человека, содержащихся в местных СИЗО и колониях. Диагноз COVID-19 поставили 114 сотрудникам уголовно-исполнительной системы.

Как ранее писало ИА REGNUM, свидания в костромских колониях и СИЗО запретили в марте 2020 года. В октябре запрет сняли на месяц, но потом регион вернулся к прежним ограничениям. Всего на территории Костромской области имеется 9 учреждений УФСИН — 6 исправительных колоний, одна колония-поселение и два следственных изолятора. В них содержатся 3205 человек. О возобновлении длительных трёхдневных свиданий в колониях речи пока не идёт.