Москва, , 12:14 — REGNUM Госдума не планирует рассматривает никаких законов о дистанционном образовании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«Никаких новых законодательных норм о дистанционном образовании Дума не рассматривает. Во всяком случае не рассматривает на принятие», — заявил Никонов в ходе заседания президиума Совета законодателей.

Широкий общественный резонанс получил внесенный в Госдуму законопроект о дистанционном образовании.