Душанбе, , 12:14 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил от должности судью экономического суда Хатлонской области Носирхона Сафарзода, сообщили в пресс-службе главы государства.

Судья лишился должности «в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство судьи». Кроме того, президент направил в парламент предложение об освобождении судьи Конституционного суда Лутфулло Абдуллозода.

Отмечается, что Абдуллозода освобожден от должности в связи с выслугой лет в качестве судьи.

Читайте также: В Таджикистане прошла волна отставок судей