Тирасполь, , 12:15 — REGNUM В ходе 1346 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 417 случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 36 252 человек. Из них победили инфекцию 31 847 человек, из них за последние сутки — 152 человека.

Всего в ПМР зафиксировали 771 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе в течение последних суток умерли десять человек в возрасте от 61 до 83 лет. Сообщается, что у пациентов обострились различные сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 1658 исследований и выявили 488 случаев заражения коронавирусом.

Стоит отметить, что в ПМР поступила вакцина от COVID-19, произведённая компанией AstraZeneca, но глава республики Вадим Красносельский сообщил, что вакцинация пока не началась из-за того, что в ряде стран Европы приостановили использование этого препарата.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приднестровье ужесточили карантинные меры