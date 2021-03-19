Иркутск, 19 марта 2021, 12:13 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, 20 марта днём местами в северных районах ожидаются порывы западного, юго-западного ветра 15−20 м/с, снег, метели.
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Температура воздуха при этом днём составит 0,+5°С.
Спасатели призывают граждан проявлять осторожность, воздержаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристские маршруты, не оставлять без присмотра детей.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта из-за сильного ветра в Иркутске отменили массовые мероприятия, посвящённые Масленице: скорость ветра достигала 23—25 м/с.
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