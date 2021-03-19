Волгоград, , 12:43 — REGNUM На должность министра внутренних дел по Республике Алтай назначен экс-начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Соловьев. Указ о назначении подписал президент РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Полковник полиции Александр Соловьев начал служебную деятельность в органах внутренних дел в 1995 году. Впоследствии занимал различные должности, в том числе руководящие, в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, экономической направленности и собственной безопасности. Шесть лет полицейский руководил оперативными подразделениями Управления МВД России по Волгограду.

Александр Соловьев — почётный сотрудник МВД России.