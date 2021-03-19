Оренбург, , 12:07 — REGNUM В Оренбургской области выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем сутками ранее, сообщает 19 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года выявлено 30 038 носителей коронавируса на территории региона. На 100 тыс. населения приходится 1981,26 факта заболевания.

Выздоровел 35 971 человек, у которого тест на коронавирус оказался положительным. От COVID-19 скончался 691 оренбуржец. За последние сутки подтвердили шесть летальных исходов.

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