Киев, , 12:11 — REGNUM В нескольких городах Украины проходят акции протеста против введения жёстких карантинных ограничений. Об этом сообщило 19 марта информационное агентство «УНИАН».

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В Киеве у здания мэрии собралось несколько десятков человек. Люди протестуют против закрытия учреждений культуры и ограничений работы общественных заведений.

Как сообщила газета «Сегодня», представители организаций, представляющих интересы среднего и малого бизнеса, анонсировали проведение 22 марта масштабной акции протеста в центре Киева.

В Полтаве у здания областной администрации собрались предприниматели, не довольные усилением карантина. В акции участвует около 50 человек.

Аналогичная акция протеста проходит в Черкассах.

«Предприниматели вышли, чтобы показать, что они существуют и хотят, чтобы государство с ними числилось, потому что, если снова ведут ограничения, мелкий бизнес погибнет», — рассказала журналистам председатель Черкасского городского профсоюза предпринимателей Ольга Ракова.

Во Львове анонсирована акция протеста, в которой, как ожидается, будет участвовать тысяча человек.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 20 марта 2021 года в городе введут строгий трёхнедельный карантин. Позже стало известно, что ограничения ужесточат ещё в нескольких регионах Украины.

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