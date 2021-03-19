Лондон, , 12:03 — REGNUM Россия регулярно создаёт помехи для военно-транспортных самолётов ВВС Великобритании, взлетающих с базы Акротири на Кипре. Об этом со ссылкой на источник в британской военной разведке 19 марта сообщает газета The Times.

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«Россия регулярно пытается блокировать спутниковые сигналы транспортного самолёта А400М, взлетающего с Акротири с военными на борту», — сказал собеседник.

Эти атаки могли помешать пилоту определить, где находится самолёт, или в каком направлении он летит, и потенциально привести к жертвам, отмечает источник. По его словам, ни одна из попыток не увенчалась успехом.

При этом, как утверждает издание, единственными «враждебными государствами», достаточно близкими, чтобы попытаться заглушить спутниковые сигналы, являются Сирия и Россия, причём только РФ «способна на это».

Как сообщало ИА REGNUM, представляя 16 марта стратегию оборонной и внешней политики Великобритании на следующие 30 лет, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединённое Королевство будет относиться к России как к «враждебному государству», а Китай воспринимать в качестве «коммерческого конкурента».

По его словам, Россия является «самой большой государственной угрозой», с которой сталкивается Великобритания в результате частых агрессивных вторжений РФ в водное и воздушное пространство Соединённого Королевства.