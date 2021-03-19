Тбилиси, , 12:06 — REGNUM Переговоры между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиционных партий по выходу из политического кризиса заключались в том, что оппозиция требовала от властей выполнить ультиматум. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 19 марта заявил перед журналистами первый вице-спикер парламента страны Гия Вольский.

Как отметил политик, требования представителей оппозиции свелись к тому, чтобы в стране пришел к власти экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Есть ультиматум, что властям нужно «посыпать голову пеплом», признать существование политзаключенных в Грузии, а выборы должны проводиться столько раз, пока не выберут Михаила Саакашвили, и он не выпьет чай с трибуны парламента», — сказал Вольский.

Он призвал сторонников оппозиции проанализировать ситуацию и больше не принимать участия в протестных акциях.

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. Стороны пытался примирить представитель председателя Евросовета Кристиан Даниэльсон, который пробыл в Грузии с 12 по 19 марта.

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