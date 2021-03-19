Геленджик, Краснодарский край, , 12:02 — REGNUM В Краснодарском крае суд заключил под стражу одного из организаторов экстремистского сообщества, членов которого ранее задержали сотрудники ФСБ в Геленджике. Об этом 19 марта сообщили в региональном главном управлении СКР.

«По ходатайству следователя судом в отношении одного из организаторов экстремистского сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества «МКУ».

Экстремисты получали с Украины инструкции по проведению терактов и массовых убийств, «отрабатывали приёмы» на людях без определённого места жительства, а также сожгли копию Знамени Победы.

По местам жительства у задержанных изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств.