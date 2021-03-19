19 марта 2021 | Время чтения 8 мин

Владимир Станулевич, , 12:44 — REGNUM Бережная Дуброва — село из пяти деревень на левом берегу реки Онеги — до 1950-х годов райцентр Приозерного района Архангельской области. Здесь было сельскохозяйственное ФЗУ, средняя школа и колхоз. В центральной деревне проживало около 500 человек. В 1950-х районы укрупнили, и центр перенесли в село Конево — на правый берег Онеги. Реформа районного масштаба привела к стремительному падению Бережной Дубровы. ФЗУ закрыли, вскоре закрыли и школу. Деградация привела к тому, что сейчас в селе живет одна семья — 65-летняя Мария Семеновна и ее 62-летний муж.

Огромная церковь Рождества Пресвятой Богородицы 1678 года — уникальна своими десятью главками Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Дороги, магазина, дров и зубов нет

Мария Тюрикова считает причиной бегства людей ряд проблем. Первая — плохая дорога. Зимой она прекрасна, прямые участки, где можно гнать по 90 км/ч, тянутся по нескольку километров. Но когда-то качественно отсыпанную 16-километровую гравийку догрейдировали до того, что дорожное полотно оказалось ниже окружающих полей. Весной и осенью все течет на дорогу, и она становится непролазной для легковых машин.

Отсюда следующая проблема — автомагазин в Дуброву ради двух пенсионеров по такой дороге не ездит. Пенсионерам приходится идти самим — зимой 16 км на лыжах, весной и осенью проблема.

У Тюриковых свои овощи с огорода. Рыбу они не ловят, домашний скот не держат. Держали, пока это занятие не стало намного дороже покупного мяса и утомительнее. «Устали от животных, теперь только кошечки-собачки — говорит Мария Семеновна, да и жевать, признается, нечем: — Стоматология очень дорогая, ходим без зубов».

Мария Семеновна Тюрикова с мужем — последние обитатели села Бережная Дуброва Плесецкого района Архангельской области Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Один зубной протез по расценкам архангельских клиник стоит 27 тысяч рублей, да другой столько же, и в набор бесплатных услуг ФОМС они не входят. Да ехать в Архангельск с проживанием обойдется еще тысяч в 15−20. Пенсия у Марии Семеновны 15 тысяч. По словам председателя комитета по здравоохранению и социальным вопросам Архангельского областного собрания депутатов Сергея Эммануилова, бюджет не сможет компенсировать затраты на такие операции — «не потянет», а раздела «Стоматология» в нацпроекте «Здоровье» нет.

Совсем смешно, да не до смеха, с дровами. В лесном краю пенсионеры не знают, где их взять. «Районные начальники отвели нам делянку в 34 километрах, на другом берегу Онеги — говорит Мария Семеновна — где заготавливают лес предприниматели. Чтобы его вывезти, надо отдать половину. Стали рубить сорный ольшаник, а он пару лет назад вдруг стал «деловой древесиной». Пошли к председателю колхоза, земли якобы его, он говорит: «Рубите». Я ему: «Дай бумагу, в суд потащат». Не дал… В этом году не знаем, где взять дрова».

Мучения пенсионеров чуть не закончились переездом в Конево, но поселковый совет подобрал им такое жилье, что Мария Тюрикова плюнула на затею и осталась в Дуброве.

Странная реставрация

Огромную Рождественскую церковь 1678 года местные берегут — те, что здесь круглый год, и те, кто приезжает на лето. Обкашивают траву, пару раз гасили травяной пал и подбирающийся к храму пожар на кладбище. Без дачников все бы давно сгорело. Летом даже благотворители появлялись, говорит Мария Семеновна, но толку пока не наблюдается. А церковь уникальна десятью главками — нигде такой нет. Про реставрацию последняя жительница говорить не хочет — «новодел», лучшее, что звучит о реставраторах.

Реставрация действительно странная. Проект лет восемь назад делал архитектор-реставратор «Спецпроектреставрации» Александр Антонов, на приделе запроектировал две главки вместо пяти, упоминаемых в документах. «Плотницкая школа» Геннадия Петряшова разобрала придел, на фундамент использовала вместо бетона пенобетон и с объекта ушла. Фундамент оставила хлипкий. На следующем конкурсе победил «Модуль» Алексея Сулицына, завершивший странную реставрацию. Как говорит А. Сулицын, есть проект на реставрацию и Рождественской церкви, но при передаче документации из Минкульта РФ в его Северо-Западную дирекцию он утрачен. Да и заявку на реставрацию Минкульт РФ не примет — у церкви нет пользователя. Плесецкая районная администрация отказались принять храм из-за его состояния. И выделят ли 100 млн рублей на церковь в глухомани — вопрос риторический. Разобрать и отвезти церковь в Малые Корелы тоже не получится — встанет вопрос о 100 млн, и перевоз обойдется в большую цифру. Замкнутый круг.

Странно спроектирована реставрация церковного придела — он с двумя, а не пятью главками, как указывают документы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Как «небеса» украли

Мария Семеновна: «Приезжает ли батюшка? Из Конева приезжал, пока реставраторы не появились, я даже покрестила сыновей. Сейчас почему-то не приезжает». У Марии Семеновны семеро детей!

Отреставрированный западный придел к Рождественской церкви светится новыми бревнами. А древняя церковь открыта врывающимся в выбитые окна и открытые двери ветрам. Несущие балки пола переломились, чудом сохранившиеся «небеса» пока на месте, кроме центрального элемента с ликом Вседержителя. «Украл паренек около 2000 года, приехал к бабушке на лето и украл. Иконостас разворовали в 1970-е, когда в церкви было зернохранилище. Приедут туристы, попросят показать иконы — и нет икон» — рассказывает Мария Семеновна.

«Небеса» в церкви частично украдены Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Арсентьев за бегство, «держать оборону» или наступление?

Удивительно, но ни власти, ни Мария Тюрикова не повесили на церковные двери символ контроля — замок. Глава Плесецкого района Игорь Арсентьев пообещал позвонить главе поселения, чтобы замок повесила она. Игорь — молодой 35-летний руководитель, бывший координатор регионального ЛДПР. Бывший губернатор Игорь Орлов поставил его на район, после чего Игоря стали «мочить» новые руководители областного отделения ЛДПР, но при губернаторе Александре Цыбульском Арсентьев опять на хорошем счету, и конфликт затух. Арсентьев обещает «взять на контроль» «небеса» в церкви и думает передать их на временное музейное хранение в Кенозерский национальный парк. Директор парка Елена Шатковская считает, что все надо сделать законно, по просьбе местной власти — есть надежда, что остатки «небес» спасут.

«Страна советов»

«Страна советов» Россия превращается в страну «пиара», ценность советов растет. Рецептов по Бережной Дуброве несколько.

Эвакуировать Марию Семеновну с мужем, к чему склоняется Игорь Арсентьев, самое простое решение. Оно сэкономит небольшие будущие расходы — например, чистку трактором дороги зимой за 1500 рублей в час. Но вложения прошлых десятилетий безвозвратно погибнут. Веками крестьяне корчевали поля, в 16-километровую дорогу по нынешним ценам вложено около 250 млн рублей. Залитые потом и кровью плацдармы цивилизации, как это было в 1990-е, сдавать нельзя.

Перестанут ездить дачники, присмотра за церковью и домами не будет — сгорит храм от травяного пала или еще чего. А это уже потеря лица области, утрата духовных ценностей и демонстрация бессилия власти в части сохранения исторических традиций и православия. Не стоит это чистки дороги до Дубровы.

Улица обезлюдевшей Дубровы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Правильно пригласить волонтерскую организацию московского священника Алексея Яковлева «Общее Дело» сделать противоаварийку — перекрыть текущую крышу, закрыть окна и двери, заменить сломанные балки. Области не проблема помочь «Общему Делу» небольшим, миллионов на 5 (вместо 100 млн!!!), бюджетным противоаварийным контрактом, да и само «Дело» найдет благотворителей — как всегда.

В бытность Анны Ивченко руководителем архангельской областной инспекции по охране памятников истории и культуры шла речь о введении, по примеру других регионов, субсидий на содержание памятника как условие его взятия в пользование Церковью. Использовать субсидию можно на ремонт, а можно на сторожа — размер тысяч 60 в месяц. Рождественской церкви очень нужна такая субсидия!

О дороге позаботятся лесозаготовители, если им выделить лесной ресурс в ее конце. Например, делянку леса на дрова — для жителей левобережных деревень, которая сейчас далеко на правом берегу.

Для жителей левого берега Онеги и их родственников, приезжающих на лето, частную переправу надо делать бесплатной. Ее хозяева «подвинутся», понтон не основной их бизнес, люди занимаются лесом, и договориться, при желании, можно.

Дорога в Бережную Дуброву зимой прекрасна, весной и осенью грязи на ней «по колено» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Будь Бережная Дуброва в Арктической зоне РФ, можно было бы поискать заявителей на арктический гектар, но Плесецк не Арктика. Искать любителя природы из Москвы или Питера с деньгами нелегко, но нужно под максимальные льготы — электричество есть, место красивое, плоха дорога, но для внедорожника она не проблема.

На еще более высоком этаже власти, наверное, на президентском, надо вернуть людям зубы — включить в нацпроект «Здоровье» бесплатную стоматологию за счет государства и создать национальную индустрию здоровых зубов.

Идеи по отступлению людей из Бережной Дубровы — те же разговоры о «вахтовом методе» на Русском Севере, и это путь «в никуда». Вся Россия как Бережная Дуброва. Она по размерам и климату несравнима с любой страной мира. У нее особый путь — заданный имперским фундаментом, сложившимся из русских княжеств и языческих царств, и на чисто «рыночный проект» без неприемлемых потерь его не переделать.