Ярославль, 19 марта 2021, 12:45 — REGNUM 19 марта комитет по законодательству Ярославской областной думы поддержал проект закона о возврате прямых выборов мэров городов и глав районов в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель комитета Эльхан Мардалиев.
Проект закона внесён депутатами партии «Справедливая Россия» Сергеем Хабибулиным и Ольгой Секачёвой. Аналогичные проекты справедливороссы вносят регулярно, но ранее они всегда блокировались «Единой Россией». На этот раз один из единороссов на комитете проголосовал «за».
За проект закона проголосовали 4 депутата, 2 выступили против и два воздержались. В такой ситуации решающим стал голос самого Эльхана Мардалиева как председателя комитета. Он единственный коммунист, возглавляющий комитет в Ярославской облдуме. Впрочем, шансов, что проект будет поддержан самой думой, практически нет.
В настоящий момент прямые выборы глав местного самоуправления сохранены лишь в одном крупном городе — Рыбинске. В районах люди избирают прямым голосованием глав сельских поселений.
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