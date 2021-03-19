Ярославль, , 12:45 — REGNUM 19 марта комитет по законодательству Ярославской областной думы поддержал проект закона о возврате прямых выборов мэров городов и глав районов в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель комитета Эльхан Мардалиев.

Ярославская областная дума

Проект закона внесён депутатами партии «Справедливая Россия» Сергеем Хабибулиным и Ольгой Секачёвой. Аналогичные проекты справедливороссы вносят регулярно, но ранее они всегда блокировались «Единой Россией». На этот раз один из единороссов на комитете проголосовал «за».

"Несмотря на то, что есть определённые замечания со стороны и правового управления, и Минюста, и прокуратуры к данному законопроекту, моя позиция как депутата в том, что данный закон должен быть принят в первом чтении. Ибо мы считаем, что право на выбор должно быть у народа. Более того я считаю, что прямые выборы глав городов, районов они в определённой степени выгодны даже для членов правящей партии, потому что идёт определённое распределение ответственности за принятые решения этой властью. Люди как бы избрали человека и вместе с ним несут ответственность за те решения, которые исполнительная власть принимает в данном случае», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Эльхан Мардалиев.

За проект закона проголосовали 4 депутата, 2 выступили против и два воздержались. В такой ситуации решающим стал голос самого Эльхана Мардалиева как председателя комитета. Он единственный коммунист, возглавляющий комитет в Ярославской облдуме. Впрочем, шансов, что проект будет поддержан самой думой, практически нет.

«Я не питаю иллюзий в этом плане, но на заседании думы 30 марта фракция КПРФ будет поддерживать данный проект закона в первом чтении», — дополнил Мардалиев.

В настоящий момент прямые выборы глав местного самоуправления сохранены лишь в одном крупном городе — Рыбинске. В районах люди избирают прямым голосованием глав сельских поселений.

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