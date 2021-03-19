Москва, , 12:02 — REGNUM Не поддерживают инициативу властей по сбору биометрических данных 49% граждан России. Не против предоставления биометрии 19%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Каждый четвертый опрошенный (25%) заявил, что новая система сбора биометрических данных заставит отказаться от получения госуслуг на интернет-порталах.

Скорее всего, примут новые условия властей предоставления биометрических данных и продолжат пользовать госуслугами онлайн 47% респондентов. Главные аргументы — «очень быстро и удобно», «раньше сбор документов занимал массу времени».

Опрос проведен 15−16 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 345 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти намерены активнее собирать биометрические данные граждан, в том числе с применением «административных мер».

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