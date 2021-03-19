Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Американский метеорологический спутник NOAA-17, который уже выведен из эксплуатации, взорвался в космосе, в результате чего образовалось 16 обломков. Об этом 19 марта сообщает 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в соцсети Twitter.

«Эскадрилья подтвердила разрушение NOAA-17 в 07:11 UTC (всемирное координированное время, 10:11 мск — ред.) 10 марта. NOAA-17 был выведен из эксплуатации в 2013 году. Отслеживаются 16 связанных (с данным взрывом) обломков», — говорится в сообщении.

Также указывается, что отсутствуют признаки, которые указывали бы на столкновения неработающего космического аппарата с чем-либо.

При этом известно, что NOAA-17 запустили на околоземную орбиту летом 2002 года и ранее спутники данной серии уже взрывались в космосе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что южнокорейский спутник наблюдения за поверхностью Земли весом 500 кг будет запущен 20 марта с помощью российской ракеты «Союз 2.1а» с космодрома Байконур.