Улан-Удэ, , 11:59 — REGNUM К концу 2021 года очередь в детские сады в Бурятии сократится почти в четыре раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на заявление министра образования и науки республики Баира Жалсанова.

Как отмечается, в 2018 году очередь достигала 12,4 тыс. детей. За 2018−2020 годы было построено 19 новых дошкольных учреждений, а также организовано 150 частных детсадов. В результате к 1 февраля 2021 года очередь снизилась до 6,1 тыс. детей. В 2021 году планируется ввести в строй ещё восемь учреждений.

«До конца 2021 года будет создано более 2,8 тыс. мест для воспитанников. В итоге очередь составит почти 3,3 тыс. детей», — отметили в правительстве.