Москва, , 12:10 — REGNUM Российский президент Владимир Путин подписал указ №149, которым отправил в отставку ряд высокопоставленных силовиков, а около двух десятков генералов и полковников повысил по службе или по ротации кадров направил в другие регионы. Об этом сообщает 19 марта газета «Коммерсантъ».

Документ подписан 18 марта. Первым в нём указано имя начальника полиции МВД Чечни генерал-майора полиции Апты Алаудинова. Алаудинов освобождён от должности, которую занимал с 2011 года.

Также освобождены от должностей начальник ГУ МЧС по Пермскому краю генерал-майор Андрей Бубенцов и первый заместитель прокурора Пензенской области и заместитель прокурора Московской области Семен Якубов.

Начальника ГИБДД Москвы полковника Алексея Диокина президент назначил руководителем управления охраны общественного порядка ГУ МВД столицы, руководителя управления собственной безопасности главка полковника Константина Строганова — начальником УМВД по Северо-Восточному округу Москвы.

Руководить МВД Адыгеи теперь будет бывший начальник полиции Рязанской области полковник Иван Бахилов, а УМВД Пензенской области — бывший глава МВД Республики Алтай генерал-майор Павел Гаврилов. Полковник Максим Кузнецов будет руководить УМВД Ненецкого автономного округа.

Заместителем начальника следственного департамента МВД назначен генерал-майор юстиции Александр Вохмянин. Ранее он руководил следственной частью ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Его место занял полковник Алексей Пушкарёв, бывший главный следователь МВД по Тверской области.

Полковника Наталью Каменкову Путин назначил главным инспектором МВД России.