Москва, , 11:58 — REGNUM В России есть проблемы с обеспечением горячего питания в школах, однако не всякие сведения о ситуации с питанием являются достоверными. Об этом 19 марта заявил глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в ходе заседания президиума Совета законодателей.

«В целом я хочу поблагодарить регионы: проект реализуется позитивно, и он позитивно был воспринят и родителями, и учениками», — заявил Кравцов.

«Да, действительно, вот в Красноярском была ситуация, мы разбирались с Роспотребнадзором из-за недобросовестности поставщиков. Конечно, здесь контроль нужно усилить. Но есть и определённые фейки, недостоверная информация! Как, допустим, в Алтайском крае», — указал он.

На сегодняшний день в России существует центр мониторинга школьного питания, задачей которого будет разработка типовой модели организации школьного питания и модели снабжения продуктами питания столовых, проведения опросов по качеству питания в школе.

«Не только в начальной, но и в основной, старшей школе. Эти вопросы у нас являются одним из приоритетов», — подчеркнул министр.