Москва, , 11:56 — REGNUM В России активному развитию рынка индивидуального жилищного строительства препятствует ряд системных проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил председатель комитета по жилой недвижимости российской гильдии управляющих и девелоперов, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Панов. Так он прокомментировал призывы Минфина РФ развивать льготную ипотеку в сельской местности.

«Как известно, национальный проект «Жилье и городская среда» состоит из двух ключевых элементов — многоквартирные жилые дома и объекты индивидуального жилищного строительства, — сказал Панов. — При этом из общецелевых 120 млн квадратных метров жилья к 2030 году 50 млн квадратных метров должно приходиться именно на сектор ИЖС. В то же время активному развитию рынка ИЖС до недавнего времени препятствовал ряд системных проблем, главная из которых — недоступность ипотечного кредитования под объекты загородной недвижимости».

Как пояснил, Панов, с одной стороны, имеет место неготовность девелоперов работать с банками по привлечению проектного финансирования по причине низкой залоговой ликвидности и правовой неопределенности объектов ИЖС.

«С другой, завышенные ставки по ипотеке на загородные объекты для населения, которые сегодня превышают 8−9% годовых», — сказал Панов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Сергей Демин рассказал, что малый строительный бизнес в РФ с переходом на эскроу-счета остался без денег.

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