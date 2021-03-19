Пермь, , 11:56 — REGNUM В Пермском крае выявлено 132 новых случая заражении коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Заболеваемость продолжает снижаться. Для сравнения, на 18 марта суточный показатель составлял 134 носителя коронавируса.

За сутки подтверждено 11 смертей от коронавирусной инфекции. С начала пандемии в Прикамье жертвами заболевания стали 1869 человек.

На территории региона с конца марта 2020 года выявлено 49 775 случаев заражения. Выздоровели 43 633 человека. На сегодняшний день в больницах лечение получают 825 пациентов с COVID-19.

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