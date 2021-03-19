Москва, , 11:59 — REGNUM За январь-февраль 2021 года в России доля проданных новых российских легковых автомобилей выросла до 25,5%. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Всего же в отчётный период в России были реализованы 52 582 легковые машины отечественных марок — на 6342 автомобиля больше, чем год назад. Таким образом, в структуре продаж на российском авторынке на машины отечественных компаний в январе-феврале пришёлся наибольший объем продаж.

На втором месте по популярности машины корейских марок. За первые два месяца нынешнего года в стране было куплено 49 296 таких легковушек. Это на 3240 единиц меньше, чем за соответствующий период прошлого года. На третьем месте японские автомобили. Их продажи снизились на 8358 экземпляров, до 33 977 единиц.

В общей сложности с января по февраль в России было реализовано 205 903 новых легковых авто — на 2,4% меньше прошлогоднего уровня продаж.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году в России было продано 431 168 новых отечественных легковых автомобилей и машин сегмента LCV (лёгкие коммерческие автомобили). Это на 7,3% меньше, чем в предшествующем году.

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