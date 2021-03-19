Нижний Новгород, , 11:53 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 19 марта выявили 1612 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 1623 новых носителя коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 560 426 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 348 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 214, в Саратовской области — 171, в Пермском крае — 132, в Башкирии — 117, в Пензенской области — 111, в Кировской области — 103, в Ульяновской области — 99, в Удмуртии — 86, в Оренбургской области — 76, в Татарии — 48, в Чувашии — 45, в Мордовии — 38, в Марий Эл — 24.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 103 630 случая, в Самарской области — 53 320, в Саратовской области — 52 875, в Пермском крае — 49 775, в Ульяновской области — 49 618, в Пензенской области — 40 755, в Оренбургской области — 39 038, в Кировской области — 38 623, в Башкирии — 31 034, в Удмуртии — 29 681, в Чувашии — 22 257, в Татарии — 18 927, в Мордовии — 18 609, в Марий Эл — 12 273.

Полностью выздоровели 507 787 жителей округа, за последние сутки выписаны 2030 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 11 717 человек, за минувшие сутки скончались 77 жителей Поволжья. Накануне умерли 76 жителей округа.

По-прежнему больше чем на 340 случаев расходятся данные регионального и общефедерального штабов по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 19 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 368 человек, в течение последних суток летальных случаев не было. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 721 житель Удмуртии скончался с начала пандемии, пять человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 марта в России с начала пандемии подтверждено 4 437 938 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 9 699 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 4 049 373 жителя России, за сутки выписаны 12 337 человек. 94 267 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 443 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 294 298 человек.