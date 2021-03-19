Азов, Ростовская область, , 11:53 — REGNUM В Ростовской области возобновят работу сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Первую ярмарку планируется провести 20 марта в Азове, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

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Ярмарочные павильоны будут развёрнуты на улице Привокзальной — на территории, прилегающей к торговому центру «Перекрёсток». Жители Ростовской области смогут приобрести продовольственные товары без наценки.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году в Ростовской области из-за пандемии ярмарочная деятельность была временно приостановлена. После смягчения коронавирусных ограничений их работа была возобновлена. Однако одним из главных условий их деятельности является строгое соблюдение санитарных требований.

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