Новосибирск, , 11:53 — REGNUM В Кемерове от коронавируса привились 92,3 тысячи горожан. Около 52 тысяч привиты вторым компонентом вакцины, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

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«40,4 тыс. горожан, сделавших прививку, — в возрасте 60 лет и старше, — уточнили в городской администрации. — Никаких отрицательных реакций у горожан после прививки вакциной «Спутник V», кроме тех, которые прописаны в инструкции к препарату, зафиксировано не было». Вакцинация походит в поликлиниках Кемерова с 8:00 до 19:.00.