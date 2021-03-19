Калуга, 19 марта, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Калуге общественному волонтёрскому центру по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции исполнился год. Он открылся 19 марта 2020 года. В годовщину с волонтёрами встретился секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Владислав Шапша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Губернатор Владислав Шапша на встрече с волонтёрами

Среди задач центра — социальная помощь нуждающимся, прежде всего, пожилым людям и ветеранам, в период пандемии коронавирсуа.

Губернатор поблагодарил волонтёров за энтузиазм и служение выбранному делу. По мнению Владислава Шапши, в настоящее время необходимо включаться и в другие проекты, которые также имеют большую социальную значимость для региона.

«В любом случае, всё в наших руках. И если мы хотим эту жизнь изменить, мы ее можем менять каждый день сами», — подчеркнул калужский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2020 году более 600 волонтёров оказывали социальную помощь 33 тысячам пациентов с коронавирусом.