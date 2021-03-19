Ташкент, , 11:52 — REGNUM Власти Узбекистана выделят 119 трлн сумов ($11,3 млрд) для развитие инфраструктуры Ташкентской области. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев во время посещения Чиназского района.

Глава государства сказал, что необходимо определить точки роста в каждой махалле (территориальный орган самоуправления граждан). Мирзиёев уточнил, что нужно улучшить снабжение питьевой водой и электроэнергией.

Президент добавил, что в Чиназском районе не должно быть безработных. «Здесь много земли, трудолюбивый народ. В каждом доме, на каждой улице должна быть культура», — сказал Миргзиёев.

В рамках визита узбекистанского лидера в махалле Эшонобод Чиназского района открыт филиал центра государственных услуг, отделение банка, медицинский пункт и швейное производство.