Чита, , 11:51 — REGNUM На заседании оргкомитета по присвоению Чите звания его председатель Александр Скачков сообщил, что эксперты РАН подтвердили право Читы на звание города трудовой доблести. Его слова 19 марта цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

«Заключение РАН является обязательным для одобрения инициативы. У нас есть достойные результаты проделанной работы по сбору подписей, В настоящее время за присвоение звания «Города трудовой доблести» проголосовали более 13 тысяч забайкальцев.

Голосование завершится в начале мая. Кстати, наш проект уже поддержали народный артист Александр Михайлов и руководитель Забайкальского землячества Виктор Шкулев», — уточнил Александр Скачков.

Тем временем, руководитель региона Александр Осипов, побывавший на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев, отметил, что Чита, в его понимании, как никакой другой город заслужила почетное звание.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о присвоении звания «Город трудовой доблести» было принято 2 июля 2020 года в ходе заседания оргкомитета «Победа», которое провёл президент России Владимир Путин.

В годы войны только в Чите работали 13 эвакогоспиталей и действовал окружной военный госпиталь. Излечение в них прошли тысячи бойцов и командиров Красной Армии, многие из которых смогли вернуться в строй и продолжили воевать с немецко-фашистскими захватчиками.

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