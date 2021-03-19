19 марта 2021 | Время чтения 9 мин

Владимир Зотов, , 15:35 — REGNUM Некоторое время назад президент Сербии Александр Вучич провёл встречу с посредником ЕС в переговорах сербских властей с косовскими сепаратистами Мирославом Лайчаком, по итогам которой заявил, что Запад ждёт от Сербии признания Косово. То есть Белграду, по-видимому, уже не удастся «съехать» на полумерах, которые подразумевают фактическую легализацию независимости южного сербского края при отсутствии её формального признания. ЕС и новая администрация США явно не в восторге от ухищрений сербских властей, всерьёз надеющихся получить в обмен на признание Косово что-то хоть сколько-нибудь существенное, даже если речь идёт буквально о нескольких населённых сербами деревнях. Сербия должна признать Косово безо всяких условий. Неоднократные заявления Вучича, согласно которым в результате сдачи региона «недовольными должны остаться обе стороны», не встречают сочувствия у американских и западноевропейских партнёров президента Сербии. США и ЕС явно считают, что «недовольными» должны остаться только сербы, и никто другой.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Это кажется вполне логичным, если учитывать убеждения новой американской администрации. У сербской власти, возможно, был некий призрачный шанс поторговаться с Дональдом Трампом, добившись от него каких-то символических уступок, но с нынешним хозяином Белого дома такой номер не пройдёт. В отличие от Трампа, Джозеф Байден имел самое прямое отношение к агрессии НАТО против Югославии, все заявления нового президента США по рассматриваемому вопросу выдают в нём упёртого (как в таких случаях принято говорить, «зоологического») сербофоба. Ожидать от него шагов навстречу бессмысленно. К тому же нынешние сербские власти сами сдавали в Косово позицию за позицией, начиная от ликвидации в крае всех органов сербской власти и правопорядка и заканчивая предоставлением сепаратистам полной энергетической независимости — с недавних пор электроэнергетическая система Косово замыкается не на Сербию, а на Албанию. Глядя на это, Брюсселю и Вашингтону остаётся лишь продолжать давление, закономерно ожидая от Белграда дальнейшего отступления, итогом которого должно стать официальное признание независимости своего южного края, без чего главная внешнеполитическая цель современной Сербии — вступление в ЕС — окажется недостижимой.

Джо Байден (сс) jlhervàs

Александр Вучич ещё в 2018 году попытался инициировать в сербском обществе т.н. «внутренний диалог о Косово» с целью убедить сербов в неизбежности окончательной сдачи региона. Сербское общество, однако, отказалось признавать эту неизбежность. Достаточно очевидно, что Косово до сих пор не было признано официальным Белградом прежде всего потому, что это абсолютно неприемлемо для подавляющего большинства сербского населения. К тому же перед глазами Вучича стоит пример его коллеги из Черногории Мило Джукановича, который как раз решил продавить принятие крайне скандальной инициативы вопреки воле народа. Однако здесь есть ещё одна составляющая, и она-то и вызывает наибольший интерес.

Речь, разумеется, идёт о позиции России. Уже неоднократно отмечалось, что в ней наблюдается известная двойственность: с одной стороны, Москва заявляет, что будущая договорённость по Косово должна соответствовать Резолюции 1244 СБ ООН, которая объявляет край составной частью Сербии, с другой — что её устроит любое соглашение, которое устроит сербскую сторону. Это позволяет допускать, что руководство РФ может стать соучастником сдачи Косово, когда нынешний или будущий сербский политический режим, наконец, на это решится.

Не раз отмечено, что Вучич постоянно пытается создать у аудитории ощущение того, что Владимир Путин оказывает ему непрерывную поддержку. Многие сербские эксперты закономерно полагают, что в будущем президент Сербии может таким образом попытаться легализовать «договорённость» по Косово и Метохии (то есть его признание), ссылаясь на то, что Путин эту «договорённость» одобрил. В любом случае, если Россия согласится с признанием Белградом независимости южного сербского края, Сербию, а вместе с ней и все Балканы она потеряет если не навсегда, то очень надолго.

В недалёком прошлом я уже писал о том, как участие России в сдаче Косово и Метохии отразится на отношении к ней сербского общества. Если вкратце, то это будет воспринято как грандиозное предательство, после чего именно Россия станет в глазах сербов главным виновником произошедшего, а вовсе не реальные модераторы этих процессов в лице США, Британии и ЕС. Однако хотелось бы обратить внимание на ещё один аспект, который вроде бы представляется очевидным, но тем не менее зачастую незаслуженно игнорируется.

Александр Вучич и Владимир Путин Kremlin.ru

Статус Косово — единственное, что ещё удерживает Россию на Балканах. Кроме непризнания независимости Космета и последовательной поддержки Сербии у РФ в регионе нет вообще никаких рычагов и инструментов влияния. У неё нет возможности вести экономическую экспансию. У неё нет средств воздействия на настроения общества, тех самых, которые сейчас принято называть «мягкой силой». У неё нет достаточного политического веса. Она не может проецировать на регион военную мощь. По всем этим параметрам она сейчас не только бесконечно уступает западным странам и Турции — даже далёкий Китай опережает её по ряду ключевых аспектов. Однако парадоксальным образом именно позиция России, связанная с последовательной поддержкой территориальной целостности Сербии, сводит на нет все многолетние усилия Запада по окончательному подчинению Балкан. Вашингтон, Лондон, Берлин и Брюссель со всей их экономической и военной силой, с многочисленными и влиятельными НКО оказываются неспособными выдавить из региона куда более слабую Россию и бессильными в своём стремлении переформатировать сербское сознание, превратив этот братский для русских народ во вторых болгар или очередных «черногорцев».

Именно Россия, а не сербская власть, мешает «мировому сообществу» окончательно легализовать итоги кровавой бани, которую Силы Добра устроили Югославии более двадцати лет назад. И если Россия сбросит этот свой единственный козырь, она в ту же секунду перестанет быть на Балканах нужной кому бы то ни было и зачем бы то ни было. В ней исчезнет малейшая потребность, её просто не станет.

И, главное, здесь следует понимать, что для позиции России фатальный характер будет носить В ПРИНЦИПЕ ЛЮБАЯ договорённость по статусу края, которую может заключить современный Белград с современной Приштиной. Даже если представить, что Запад вдруг смилостивится над несчастной Сербией (этого не случится, но мечтать никто не мешает) и расщедрится вплоть до «разграничения» края на сербскую и албанскую части, то для России и это будет крахом. Если она не «удерживает» Косово, то она не нужна в регионе никому и ни для чего. В этом сценарии для неё просто не останется никакой роли. Текущий статус Косово и Метохии — единственное, что по-настоящему останавливает Сербию на пути интеграции в ЕС (и неминуемого вступления в НАТО). После чего будет упразднён последний бастион сербства в регионе — Республика Сербская, и унитарная Босния и Герцеговина также окажется в Североатлантическом альянсе.

Встреча Мирослава Лайчака и Александра Вучича Predsednik.rs

Традиционное сербское русофильство, которое обычно считается активом Москвы, тоже на этом закончится. Сербы действительно любят Россию, однако любят они её не как что-то абстрактное. Она воспринимается как последняя надежда, как последний оплот на пути всесокрушающей машины, несущей Сербии окончательное расчленение и порабощение. И если Россия сама добровольно откажется от этой роли, то она сразу станет Главным Предателем, и закрепить этот новый образ ей очень помогут контролируемые Западом массмедиа, те самые, которые сегодня так рьяно поддерживают «независимое Косово». И они же будут весьма убедительно изображать НАТО как единственную гарантию от дальнейшего распада страны, когда вслед за Косово и Метохией встанет вопрос Прешево, Санджака, Воеводины…

На что в этой ситуации сможет опереться Москва? На сербскую нефтянку, в которой она держит контрольный пакет акций? На присутствие в регионе своего бизнеса? В этом плане можно вспомнить Белоруссию, где Газпром владеет местной газотранспортной системой. Сильно это помогает России при позиционировании своих национальных интересов перед лицом Лукашенко? Российские сырьевые компании и банки действуют по всему ближнему зарубежью, и кажется, что они скорее лоббируют интересы постсоветских стран в России, нежели наоборот.

Да, нельзя исключать некоторую рациональность точки зрения, согласно которой сброс Косово как балласта и скорейшая евроинтеграция может прагматично соответствовать интересам Сербии. Может улучшиться экономическая ситуация, появятся инвестиции, люди получат европейские паспорта, и в многострадальной балканской стране наконец наступит всеобщий парадиз. Однако я не серб, я русский, и потому цинично исхожу из интересов России, которой пребывание Сербии в евросоюзном раю не нужно ни в каком виде. И для отстаивания этих интересов Москве сейчас нужно лишь одно — не ввязываться ни в какие новые сделки, «договорённости» и «компромиссы» по Косово — даже в те, которые «полностью устраивают сербскую сторону». Любой «компромисс», о котором так любит говорить официальный Белград, обнулит последние намёки на российское присутствие в регионе. Позиция России (не декларативная, а реальная) должна быть очень простой: независимость Косово не признавать ни при каких обстоятельствах, любые попытки вступления сепаратистского образования в ООН или другие международные организации, в которых у Москвы есть право вето, безоговорочно блокировать вне зависимости от того, как к этому отнесётся действующее сербское руководство.

Визит Александра Вучича в Брюссель Predsednik.rs

Ни для Сербии, ни для России сейчас нет никакой необходимости в «скорейшем урегулировании косовского конфликта», вопреки непрерывным заклинаниям «мирового сообщества». Не надо ничего урегулировать, надо просто стоять на своём. Да, давление на Александра Вучича будет усиливаться, но долгосрочные российские и сербские интересы важнее проблем одного президента, карьера которого может закончиться уже через год. России надо предотвращать любые попытки легализации независимости Косово на международном уровне, Сербии — упорствовать и укреплять свои вооружённые силы, одновременно добиваясь вывода армии и спецслужб из-под контроля НАТО и западных разведок. А дальше ждать. Пока ждать. И всё получится.