Банги, , 11:50 — REGNUM Правительственные силы Центральноафриканской Республики (ЦАР) при поддержке международных восстановили контроль над городом Нанга-Богила в префектуре Ухам. Об этом 19 марта сообщает радиостанция Ndekeluka.

Отмечается, что бои за город с применением тяжёлых видов вооружений начались 17 марта. Регулярные части нанесли поражение отрядам повстанцев из «Коалиции патриотов за перемены» и изгнали их из города.

Взятие Нанга-Богила осуществлено в рамках наступательной операции правительственных сил ЦАР, целью которой является восстановление контроля над стратегически важной трассой.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля правительственные войска Центральноафриканской Республики отбили у мятежников город Босангоа в северо-западной части страны.

Город Босангоа — административный центр департамента Уам на границе с Чадом, — считался одним из главных оплотов мятежных сторонников экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе.