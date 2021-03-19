Джакарта, , 11:50 — REGNUM Правительство Индонезии продлило ограничения по коронавирусу на 14 дней с 23 марта по 5 апреля 2021 года, сообщает Kompas.

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Первоначально политика применялась в десяти провинциях, а именно: в Джакарте, в Западной Яве, в Центральной Яве, в Восточной Яве, в Джокьякарте, в Бантене, на Бали, в Восточном Калимантане, в Южном Сулавеси и в Северной Суматре.

Ограничения ввели еще в пяти индонезийских провинциях.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии заявила, что глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против коронавируса, инициированный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), помог 46 странам получить вакцину.

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