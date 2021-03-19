Эксперт: Боррель ратует за европейское единство в том, что не работает
Брюссель, 19 марта, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Политика ЕС в отношении России начнёт давать положительные результаты только тогда, когда будут отменены введённые в одностороннем порядке санкции против нашей страны и когдаполитика этабудет приведена в соответствие с интересами России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 19 марта, комментируя высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Как сообщалось ранее, Боррель заявил, чтостранам Евросоюза в отношениях с Россией нужно придерживаться реализации«пяти общеевропейских принципов».
«Всё большее число стран Европейского союза понимают, что современная политика ЕС в отношении России неэффективна и ведёт к утере как политической инициативы, так и конкретных торгово-экономических возможностей. Тем не менее Боррель продолжает настаивать на необходимости придерживаться пяти известных принципов в отношениях с нашей страной, каждый из которых несет в себе двусмысленность и поэтому неработоспособен.
Возьмём принцип «полной реализации Минских соглашений». Россия, как известно, выступает за то же самое, но ЕС хочет, чтобы под видом осуществления «Минска-2» было осуществлено то, что выгодно только Киеву, тогда как Россия строго следует и букве, и духу программы сохранения всего Донбасса в составе Украины, согласованной в 2015 году. Если ЕС продолжит свою линию ревизии «Минска-2», то Украина точно потеряет Донецк и Луганск.
Такую же червоточину несёт в себе и принцип «укрепления отношений с восточными партнерами ЕС»: имеется в виду «укреплять» эти отношения в ущерб интересам России и тем возможностям, которые даёт этим странам сотрудничество с нашей страной.
Об «устойчивости ЕС в сфере энергетической безопасности» в условиях возрастающего вмешательства США в дела Европейского союза и отдельных европейских стран говорить вообще не приходится. Но что открыло двери такому вмешательству? Их открыла антироссийская политика Брюсселя.
И последнее. В Брюсселе почему-то считают, что Москва согласится с его выборочным подходом: сотрудничать по тем пунктам международной или двусторонней повестки дня, которые интересны Брюсселю. Так, конечно же, не будет, и Боррель в ходе своего недавнего визита в Москву в этом ещё раз убедился.
Одним словом, политика ЕС в отношении России начнёт давать положительные результаты только тогда, когда, во-первых, будут отменены введённые Европейским союзом в одностороннем порядке санкции против нашей страны и, во вторых, когда она будет приведена в соответствие не только с национальными интересами отдельных европейских стран, но и с интересами России», — отметил Михаил Демурин.