Москва, , 11:50 — REGNUM Россия готова к ситуации, когда развитие ее отношений с США будет непростым. Об этом 19 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании попечительского совета фонда Горчакова.

«Так что ситуация (в отношениях с США — ред.), на самом деле, непростая, но мы готовы к такому развитию событий», — приводит его слова РИА Новости.

Также Лавров напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что российская сторона будет взаимодействовать с США «только в тех областях, которые нам интересны, и только на условиях, которые нам выгодны».

При этом глава российского МИД отметил, что в современных условиях возрастает роль международных контактов по линии гражданских обществ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон антироссийской истерикой завёл в тупик не только отношения с Москвой, но и американскую идеологию.