Кызыл, , 11:48 — REGNUM Власти Тувы зачастую не находят поддержки судебных органов в борьбе с нелегальным оборотом алкогольной продукции. Об этом заявил глава республики Шолбан Кара-оол на расширенном заседании президиума Верховного седа региона.

В частности, он привёл в пример случай, когда мировой судья оштрафовал предпринимателя на 30 тыс. рублей за незаконную розничную продажу водки. Тот обжаловал решение суда, несмотря на истечение сроков апелляции.

«Как ни странно, апелляционный суд не только принял дело к пересмотру, но и прекратил его в связи с тем, что прошёл срок привлечения к ответственности. Как мы одолеем нелегалов, которые травят людей, если все видят, что он спокойно ушел от ответственности?» — отметил глава региона, назвав решение апелляционной инстанции казуистикой.

Кара-оол напомнил судьям, что больше половины зарегистрированных преступлений в республике происходит на фоне алкогольного опьянения, призвав создавать в обществе атмосферу неприятия любого беззакония.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Кызыла объявили конкурс на лучшего участкового полиции по пресечению нелегальной торговли алкогольной продукцией. Победителей, раскрывших наибольшее число преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртного, наградят денежными призами.

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