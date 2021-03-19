Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ABC News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Он пояснил, что такой шаг поможет остановить пандемию COVID-19.

«Я бы порекомендовал её множеству людей, которые не хотят делать прививку, многие из которых голосовали за меня», — сказал Трамп.

При этом бывший американский лидер добавил, что у граждан США есть свободы, и «каждый волен выбирать».

«Но это отличная вакцина. Это безопасная вакцина, и она действительно работает», — заключил политик.

Читайте также: Фаучи просит Трампа призвать своих сторонников привиться от коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса общественного мнения, почти половина мужчин в США, идентифицирующих себя как члены Республиканской партии, заявили, что не планируют проходить вакцинацию от коронавируса. В этой связи главный инфекционный врач США Энтони Фаучи бывшего президента США обратиться к своим сторонникам с просьбой привиться от коронавируса. По его словам, Трамп крайне популярен среди республиканцев, и это стала бы «решающим шагом» в борьбе с пандемией.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден: сторонников Трампа можно привить и без помощи бывшего президента