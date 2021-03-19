Москва, 19 марта, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В России необходимо внедрить единообразную систему начисления компенсационных и стимулирующих выплат педагогам. Об этом 19 марта заявил глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в ходе заседания президиума Совета законодателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

«Планируем привести к единообразию компенсационные и стимулирующие выплаты, разработав квалифицированные перечни с возможностью установления дополнительных выплат, связанных с региональной спецификой», — заявил Кравцов.