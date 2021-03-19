Киев, , 11:53 — REGNUM Верховный суд Украины начал рассматривать иск представителей китайских компаний, ранее купивших акции предприятия «Мотор Сич». Об этом сообщило 19 марта информационное агентство «Украинские новости».

Как сообщается, представители китайских компаний Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Twinstar Holdings S.A. требуют отменить указы Владимира Зеленского, согласно которым Украина заблокировала активы инвесторов, а также запретила въезд руководству компаний.

Отмечается, что китайские компании ведут законную деятельность, законно приобрели акции «Мотор Сичи» и не совершали никаких противоправных действий на территории Украины.

В тексте иска сказано, что Служба безопасности Украины (СБУ) нарушила закон, безосновательно порекомендовав Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины применить санкции. Также закон нарушил и президент Украины, который утвердил решение СНБО, не проверив наличие оснований для такого решения.

Ранее Верховный суд Украины обратился в СБУ с просьбой предъявить доказательства, на основании которых спецслужба порекомендовала СНБО ввести санкции.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович связал конфликт вокруг предприятия «Мотор Сич» с визитом китайской делегации в Крым.

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