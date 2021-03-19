Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM В Ростовскую область прибыла делегация Греческой Республики, которую возглавила Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в РФ Екатерини Нассика. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

В рамках двухдневного визита члены делегации проведут встречу с донским губернатором Василием Голубевым, а также примут участие в ряде мероприятий.

В частности, гостей ждут на открытии выставки «Восстань, о Греция, восстань!», в часовне при мемориальном комплексе «Самбекские высоты», на круглом столе «Россия-Греция. Связь времен, традиций, истории и культуры».