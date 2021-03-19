Москва, , 11:46 — REGNUM В России до сих пор нет прозрачного механизма начисления зарплат педагогам. Об этом 19 марта заявил глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в ходе заседания президиума Совета законодателей.

«У нас 50% учителей вообще не понимают систему начисления оплаты труда. То есть в целом выполняется указ президента о заработной плате, но как распределяется внутри региона зарплата, здесь нужно сделать прозрачным механизм», — заявил Кравцов.

«Когда мы всё отдали на уровень школы, то здесь у нас есть определённые сбои. Поэтому это важнейшая задача на этот год, и у нас уже есть определённые подходы. Предполагается, что оплата труда будет на основе профессиональных квалификационных групп педагогических работников, что исключит многообразие используемых сегодня систем», — указал он.

В приоритетах правительства в настоящее время находятся задачи по повышению доли гарантированного размера оплаты труда педагога, снижению дифференциации в оплате труда в пределах региона и повышению прозрачности системы оплаты труда, напомнил министр.