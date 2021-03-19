Оренбург, , 11:43 — REGNUM В Оренбургской области двое полицейских получат госнаграды. Министр МВД РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Новоорскому району Оренбургской области Анатолия Корецкого и Дарбека Шукумова медалью МВД России «За смелость во имя спасения», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, днем 23 февраля на территории Новорского района образовался снежный затор. В ловушке оказались десятки автомобилей. Из-за снежного бурана машины могли двигаться дальше.

Полицейские оперативно оценили обстановку и сформировали колонны по несколько машин в каждой. Чтобы не допустить столкновений транспорта, Дарбек Шукумов сопровождал транспортные средства. Онбежал впереди автомобиля и указывал водителям дорогу. Анатолий Корецкий и второй экипаж ДПС формировали автомобили в колонны по пять машин, помогая водителям транспортных средств поочередно разъезжаться в стороны по ходу движения в поселок Новоорск и поселок Адамовка.

Добавим, что видео, как в сильную метель полицейский бежит впереди автомобиля, было размещено в интернете и собрало комментарии с благодарностями.

Операция по освобождению трассы длилась более четырех часов. Стоит отметить, что на улице стоял мороз. Температура воздуха составляла — 34 °C. Анатолий Корецкий и Дарбек Шукумов получили обморожения.

«Благодаря своевременно предпринятым мерам, решительным и профессиональным действиям госавтоинспекторов в экстренной ситуации предотвращены тяжелые последствия снежного плена, спасены десятки жизней людей», — сказала Ирина Волк.

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