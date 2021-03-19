19 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Одной из самых обсуждаемых тем среди жителей Сахалина на уходящей неделе стала новость о том, что Минобороны РФ судится с администрацией Анивского района за земельные участки, которые чиновники раздали людям по программе «Дальневосточный гектар».

Алексей Иванов, , 12:42 — REGNUM Как гром среди ясного неба для 142 обладателей дальневосточных гектаров в Анивском районе Сахалина прозвучала новость о том, что Минобороны РФ требует через суд расторгнуть договора на предоставление людям земельных участков, так как ведомство является их собственником. Глава района Артём Лазарев утверждает, что, когда земельные участки оформлялись, эта зона была открыта для предоставления, то есть Минобороны не оформило своё право собственности на них.

Дальневосточный гектар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы всё сделали правильно. А вот военные пропустили сроки и не исполнили свои обязанности», — уверен Лазарев.

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Эту новость широко обсудили жители Сахалина на форуме Sakh.com. В основном жители Сахалина оставляют негативные комментарии в адрес Минобороны.

«Это Россия, детка», — прокомментировал evgeni_st.

«Любое желание отпадает строить себе дом. Вдруг окажется, что земля уже чья-та, либо решат дорогу делать. Нет никакой стабильности», — написал Mokko.

«С каждым днём и новостью убеждаюсь всё больше и больше, что на Сахалине становится хуже и хуже, зарплата — копейки, цены — космос, туда не едь, сюда не ходи, это не лови, это не бери, за это сядешь, туда не уедешь, это не вылечить, это не изменить… И т. д. и т. п… Очень жаль! Ещё раздумывал, теперь всё больше и больше уверен, что пора на большую землю!» — считает пользователь 6Alex9.

Мэр Артём Лазарев Aniva.sakhalin.gov.ru

Жители Сахалина считают, что в сложившейся ситуации есть вина и Минвостокразвития. Люди уверены, что прежде чем раздавать бесплатные земельные участки, необходимо было тщательно проверить их принадлежность.

«Полнейший правовой провал сахалинских властей всех уровней. В том числе и Министерства дальневосточного развития. Своей некомпетентностью им удалось столкнуть рядовых граждан с правами оборонного ведомства… Будут возражать? Прежде чем что-то раздать, продать, передать в аренду, подарить — нужно быть на 100% уверенным, иметь железобетонные документальные подтверждения, что это что-то можно раздать, продать, передать в аренду, подарить, а не издавать последующее блеяние и мямляние представителей властей — мэров и других… Интересно, а земли под свои коттеджи и постройки они все чётко выверили юридически? Или к ним у оборонного ведомства претензий нет? Вот о чем надо говорить в начинающихся судах», — считает kirov.nest.

«Потому что земля по умолчанию должна принадлежать крестьянам, а не таким вот «раздатчикам». МО также виновато в том, что не следит за своей собственностью — заоптимизировались или реально лень?» — написал Rean.

«Это стало нормой для местных властей, когда в погоне за лидерством в отчетах по освоению великих дел… они упускают самое главное и не признают свою некомпетентность, вызывая только насмешки или презрение», — прокомментировал пользователь igls.

«Забавно рассуждает мэр: МО не оформило во время свое право на эти земли. Означает ли это, что право на эти земли было оформлено на администрацию Анивского р-на? Наверное, прежде чем раздавать кому-либо что-либо, нужно убедиться, что у тебя есть на это «что-либо» оформленное право собственности. Непрофессиональные, некомпетентные чиновники — большая проблема для общества», — написал пользователь Кельт.

Дальневосточный гектар Надальнийвосток.рф

«Это МО, как собака на сене, и сам не гам и другим не дам! Если б они что-то делали с этими землями, военные части восстанавливали например, а то куда ни глянь — разруха и списанная ржавая техника. Особенно в центре города это живописно смотрится! В Октябрьском прекрасный участок под школу, например, но нет, там старинная в/ч, неизвестно, функционирующая ли, развалины открываются проезжающему транспорту, толку, что забор поставили, но участок не отдают», — прокомментировала АРДЕВОЧКА.

«Гонка вооружений? Милитаризация Сахалина? Или что нас ждет в будущем. Пора съезжать с острова, перспективы на мирную жизнь и развитие близки к нулю…», — предположил пользователь Namor.

«Желающие получить землю должны обследоваться у проктолога. Только он может дать прогноз на вероятность геморроя в будущем», — написал Абшир.

Подобных комментариев менее чем за сутки пользователи оставили более 200.