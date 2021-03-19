Саратов, , 11:54 — REGNUM В Саратовской области за минувший день умерли четверо пациентов с коронавирусом. Таким образом, от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались, по информации на 19 марта, 746 человек.

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Причиной гибели троих мужчин в возрасте 49, 59 и 63 лет, а также 67-летней женщины стала новая коронавирусная инфекция, сообщает облминздрав.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 19 марта, составляет 52 875 человек, за сутки выявлен 171 новый случай заражения. Накануне заболели 168 человек. Выздоровели с начала пандемии 47 660 пациентов, или 90,1%, за сутки — 178 человек.

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